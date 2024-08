LDU recusa primeira oferta do Corinthians e pede R$ 28 milhões por atacante paraguaio

Alex Arce também despertou o interesse do Athletico-PR, mas o clube paranaense não quis dar sequência às tratativas pelo atacante

O Corinthians teve a primeira proposta pela compra de Alex Arce recusada pela LDU, do Equador, no mercado da bola. A oferta inicial era de US$ 3,5 milhões (R$ 19,8 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atacante paraguaio, como soube a GOAL.

A LDU pede € 4,5 milhões (R$ 27,8 milhões ou US$ 4,9 milhões) pela venda de 90% dos direitos econômicos do atacante de 29 anos nesta janela de transferências. Há uma diferença entre os números propostos pelo Corinthians e a pedida do clube equatoriano.

O Timão não desistiu do jogador estrangeiro e ainda alimenta a expectativa de contratá-lo nesta janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro. O clube deseja contar com o paraguaio no elenco comandado por Ramón Díaz.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!