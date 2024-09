Lateral esquerdo ex-PSG é oferecido ao São Paulo

Francês Layvin Kurzawa foi sugerido ao Tricolor paulista no mercado da bola, mas as tratativas não avançaram até o momento

O lateral esquerdo Layvin Kurzawa, ex-Paris Saint-Germain, da França, foi oferecido ao São Paulo no atual mercado da bola, como soube a GOAL. O jogador de 32 anos está livre desde o término do contrato com o PSG, em maio deste ano.

Um grande empresário do futebol brasileiro foi o responsável por levar o nome do atleta ao Tricolor paulista. A diretoria, no entanto, não intensificou as conversas, mesmo que o jogador tenha dado aval para se transferir para o futebol brasileiro.

Kurzawa tinha contrato com o Paris Saint-Germain até julho de 2024. Ele, no entanto, não estava nos planos do clube para a atual temporada europeia. Até o momento, ele não recebeu propostas consideradas atratativas. O São Paulo era uma possibilidade de mudança na carreira.

