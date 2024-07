Por que Lamine Yamal não joga as Olimpíadas de Paris pela Espanha?

Apesar da temporada de destaque com o Barcelona e com a seleção espanhola principal na Eurocopa, o garoto não disputa os Jogos Olímpicos; entenda

Atrás de sua segunda medalha de ouro no futebol masculino na história dos Jogos Olímpicos, a Espanha não conta com uma das principais promessas sub-23 do mundo para a disputa. Lamine Yamal, com apenas 17 anos, já é uma realidade no cenário internacional e, mesmo podendo participar, não foi convocado para as Olimpíadas de Paris.

Embora outros jovens talentos da base do Barcelona integrem o elenco da seleção espanhola no torneio, como o zagueiro Pau Cubarsí e o meia Fermín López, alguns fatores maiores levaram Yamal a ficar de fora. Opção técnica, com certeza, não foi um motivo, já que é muito distante pensar que o Jovem Jogador da Eurocopa 2024 não pudesse desempenhar bem na França.

No entanto, é preciso lembrar que o ponta jogou quase toda temporada pelo Barça e a maior parte da Euro e com apenas 16 anos - completou 17 um dia antes da final -, ainda em desenvolvimento e ainda distante do auge de sua forma física. Pensando nisso, entenda porque Yamal não disputa as Olimpíadas de Paris e mais sobre a Espanha no torneio.

