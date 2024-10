Lamine Yamal no mesmo nível que Vinícius Júnior e Kylian Mbappé? É a opinião de uma lenda do Barcelona

Rivaldo, lenda do Barcelona e do Brasil, fez ótimos elogios ao jovem espanhol, destacando que já se compara a craques do Real Madrid

O artigo continua abaixo O artigo continua abaixo O artigo continua abaixo Rivaldo elogiou Lamine Yamal

Garoto já é comparado a craques do Real Madrid

Lenda brasileira os colocou no "mesmo nível" Notícias exclusivas do mercado da bola no nosso canal! Inscreva-se Mais artigos abaixo