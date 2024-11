Kylian Mbappé, Neymar e os 25 melhores jogadores do PSG no século 21

A GOAL analisa os jogadores mais destacados que atuaram pelo Paris Saint-Germain desde o início do ano 2000

O século 21 tem sido verdadeiramente transformador para o Paris Saint-Germain, um dos grandes clubes mais jovens do mundo. A aquisição de €70 milhões pela Qatar Sports Investments (QSI) em 2011 catapultou o PSG para se tornar a força dominante do futebol francês, superando rivais como o Lyon e frequentemente competindo na Champions League.

A QSI investiu quantias sem precedentes em diversos jogadores estrelas, incluindo a maior taxa de transferência de todos os tempos com Neymar, em 2017. No entanto, a cobiçada coroa da Champions ainda continua apenas como um sonho no horizonte.

Durante a era da QSI, e mesmo antes, vários jogadores excepcionais passaram pelas portas do Parc des Princes em busca de glória. Abaixo, a GOAL classifica os 25 melhores em um período extraordinário na curta história do clube...