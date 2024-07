Kylian Mbappé está emperrando a França, mas o astro da geração merece virar reserva na Eurocopa?

Atacante francês tem sido pouco mais do que um coadjuvante no torneio, e pode ser prudente que Deschamps o tire do time

Kylian Mbappé é o jogador mais importante da seleção da França. Ele marcou 48 gols em 83 partidas por seu país, sendo 13 deles em grandes torneios. Aos olhos de muitas pessoas, ele é agora o melhor jogador do mundo.

Aos 25 anos, ele já alcançou mais do que a maioria dos grandes jogadores consegue em toda a sua carreira. O melhor ainda pode estar por vir, com Mbappé prestes a completar sua tão esperada transferência para o Real Madrid após a Euro 2024.

Depois de ser peça importante da França no título da Copa do Mundo de 2018 e marcar um hat-trick na final contra a Argentina quatro anos depois, Mbappé ainda não apareceu na Euro 2024. Embora a seleção francesa tenha conseguido chegar na semifinal, o camisa 10 só marcou uma vez, e sua contribuição no jogo tem sido quase inexistente. Isso deixa Didier Deschamps enfrentando um enorme dilema prestes a entrar no teste mais desafiador da campanha na Eurocopa até agora.

Mbappé é, quando está em plena forma, o jogador para grandes jogos, como sublinha ainda mais seu recorde de 20 gols no mata-mata da Liga dos Campeões com a camisa do PSG. O problema é que ele não esteve nem perto de 100% neste torneio. A Espanha certamente não temerá esta versão de Mbappé, e a França pode ter uma chance melhor de surpreender o brilhante time de Luis de la Fuente se ele estiver no banco de reservas.