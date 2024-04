Joia do Barcelona que "assustou" Lionel Messi, Riqui Puig agora é ameaça para o argentino na MLS com o LA Galaxy

Liderados pelo meia espanhol, Galaxy se recupera e faz um início de campanha forte em 2024

O Los Angeles Galaxy foi um desastre em 2023. Eles atingiram um declínio histórico e, como a franquia mais emblemática da MLS, todos os olhos estavam voltados para a sua péssima campanha. O time venceu apenas dois dos seus primeiros 14 jogos e acabou fora dos playoffs pela quinta vez nos últimos sete anos.

Houve, no entanto, um único ponto positivo: o meio-campista Riqui Puig. O espanhol liderou o time em gols, com sete, e apesar de perder uma sequência de jogos no final da temporada devido a uma lesão no tornozelo, ele foi o jogador mais influente do Galaxy do início ao fim.

Esse bom desempenho continua em 2024, e agora, o ex-jogador do Barcelona está roubando a cena em Los Angeles. Ele é um dos principais candidatos ao prêmio de MVP da MLS, com cinco contribuições para gols em 10 jogos, liderando o Los Angeles Galaxy para as primeiras posições da Conferência Oeste.