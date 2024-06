Quais jogos da Eurocopa 2024 a Globo vai passar

Veja quais partidas deverão ser transmitidas pelo canal na TV aberta

A Eurocopa é um dos maiores espetáculos do mundo do futebol. Vinte e quatro das melhores seleções do mundo - mas só uma levantará o caneco, no dia 14 de julho.

E se estamos falando de um dos maiores torneios do futebol mundial, é claro que precisamos falar das transmissões. O fã do futebol europeu terá várias opções para acompanhar as partidas, mas a Globo, na TV aberta, é a que sempre chama mais atenção.

Por isso, a GOAL te mostra abaixo quais partidas deverão ser transmitidas pelo canal...

