Os jogadores contratados pelo Flamengo para a temporada 2025

Veja os reforços que Filipe Luís terá à disposição para o novo ano

O Flamengo, após passar por uma reformulação significativa em seu departamento de futebol, deu início às contratações para reforçar o elenco para 2025. A gestão do novo presidente, Bap, trouxe mudanças com a chegada do diretor de futebol José Boto, que, entre as primeiras ações, optou por não renovar com David Luiz e passou a liderar todo o setor de contratações, incluindo a seleção de treinadores.

Filipe Luís, mantido no cargo com o respaldo de Boto, contará com um elenco mais robusto para enfrentar os desafios de 2025, que inclui a disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo, rejeitando a ideia de buscar soluções rápidas e medalhões para agradar à torcida, adotou uma estratégia focada em contratações precisas e bem planejadas, visando ajustes específicos e uma equipe mais forte ao longo da temporada. Com a lesão de Pedro, o ataque se tornou uma das maiores prioridades do clube, e o Rubro-Negro já anunciou reforços significativos para fortalecer o elenco em busca de títulos importantes neste novo ano.