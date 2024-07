Thiago Alcântara, Toni Kroos e os jogadores que anunciaram aposentadoria em 2024

Confira grandes nomes do futebol que penduraram as chuteiras nesta temporada

Ano de 2024. Ano de Eurocopa, Copa América e Olimpíadas, mas também, de muitas despedidas icônicas no mundo da bola. De jogadores com carreiras relativamente curtas a nomes marcados no panteão dos maiores da história do esporte.

A aposentadoria dos gramados é triste pelo fato do fim da carreira, por não ver mais um ídolo em campo. No entanto, é gratificante por tudo que foi feito por um clube e pelo que ficou marcado na memória dos torcedores. Não é à toa que, este ano, alguns dos que penduraram as chuteiras fizeram isso no mais alto nível do futebol, usando grandes ligas, Champions League, Eurocopa e Copa América como palco.

Com jogadores do Brasil e de todo o mundo, a GOAL apresenta, abaixo, a lista com os principais nomes do futebol que anunciaram a aposentadoria em 2024. Confira!

