Javier Mascherano é o treinador ideal para comandar Lionel Messi no Inter Miami?

Se o trabalho em Miami for manter as estrelas satisfeitas, Mascherano pode ser uma escolha adequada – mas suas limitações táticas podem ser um fardo

Bem, isso foi rápido. Na terça-feira, foi amplamente noticiado que o técnico do Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino, deixaria o clube com efeito imediato. Três dias e uma emocionante coletiva de despedida depois, parece que o próximo treinador de Lionel Messi já foi escolhido – com o proprietário Jorge Mas confirmando que um técnico não anunciado em breve será nomeado.

"Posso confirmar que hoje estamos perto de finalizar um acordo com um treinador e anunciaremos um novo treinador para o Inter Miami nos próximos dias", disse Mas em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. Embora o Miami ainda não tenha feito o anúncio oficial, foi amplamente reportado que Javier Mascherano, ex-companheiro de Messi tanto na Argentina quanto no Barcelona, está pronto para assumir os Herons em 2025.

Nem é preciso dizer que essa seria uma escolha intrigante.

O currículo de treinador de Mascherano não é exatamente impressionante, embora ele tenha sido imensamente bem-sucedido como jogador. Compartilhou o campo com Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez. Se a maior parte do trabalho de um técnico em Miami é sobre gestão de pessoas e manter as estrelas felizes – e certamente é – então ele parece ser uma escolha astuta. Mascherano admitiu que há muito trabalho pela frente, com mudanças no elenco a caminho nos próximos meses. Na sexta-feira, Miami prometeu que estará competindo pela MLS Cup na próxima temporada.

Mas será que eles têm o técnico certo para realizar isso? E se esta for a última temporada de Messi na MLS – o que é bastante provável – será Mascherano o homem para garantir que ele se despeça em grande estilo? A GOAL analisa o caso de Mascherano, por que ele pode ser o treinador que Miami precisa e onde as coisas também podem dar errado.