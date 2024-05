Janela verde e amarela: os brasileiros que podem trocar de time no mercado da Europa

Meses de julho e agosto podem ser movimentados na Europa para os craques brasileiros; veja status de cada um deles

Não é de hoje que craques brasileiros ganham manchete no mercado do futebol - muito pelo contrário. Estranho seria, na verdade, se protagonizássemos dias de janela de transferência sem lermos nomes de representantes da seleção brasileira ou do futebol europeu estampando manchetes dos mais variados jornais e sites esportivos ao redor do mundo.

Pois prepare-se, pois esta janela de julho e agosto de 2024 promete ser movimentada para nossos conterrâneos! E abaixo, a GOAL esmiúça a situação de alguns brasileiros que podem estar de olho em mudanças neste meio de ano...