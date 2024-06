Os convocados da Jamaica para a Copa América: os jogadores chamados para a edição 2024

Lista completa de jogadores que a Jamaica levará para a Copa América de 2024

Para a disputa da Copa América 2024, a Jamaica anunciou sua lista de 26 convocados para o torneio dos Estados Unidos. A seleção está ao lado de México, Equador e Venezuela no Grupo B.

A Jamaica participará apenas de sua terceira Copa América quando desembarcar nos EUA. Em 2015, a seleção estreou na Copa América, terminando na última posição do grupo, atrás de Argentina, Uruguai e Paraguai. No ano seguinte, o time participou da Copa América Centenário, como campeão da Copa do Caribe de 2014, mas mais uma vez terminou em último lugar no grupo, sofrendo uma derrota por 3 a 0 para o Uruguai.

Garantindo sua vaga na Copa América de 2024, a Jamaica avançou para as semifinais da Liga das Nações A da CONCACAF de 2023/24, depois de derrotar o Canadá nas quartas de final.

