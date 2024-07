Internacional se divide entre Roger Machado e ex-técnico do Porto para cargo de novo treinador

Diretoria está à procura de substituto para Eduardo Coudet no mercado da bola, mas ainda não definiu o escolhido para a função

O Internacional se divide entre Sérgio Conceição e Roger Machado na busca por um treinador para o cargo que era ocupado por Eduardo Coudet, como soube a GOAL.

A diretoria aprova o trabalho do brasileiro, que atualmente comanda o Juventude. No entanto, há certa resistência da torcida no Beira-Rio, sobretudo pela relação com o arquirrival Grêmio no passado.

Em meio à situação incômoda com o treinador do Juventude, que eliminou o Internacional na Copa do Brasil e no Campeonato Gaúcho em 2024, a cúpula passou a focar na busca pelo português Sérgio Conceição, de 49 anos. O treinador, que tem passagem de sucesso pelo Porto, abriu conversas com os gaúchos na janela de transferências.

