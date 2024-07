Internacional mira André Jardine para a vaga deixada por Eduardo Coudet

Colorado está à procura de um treinador e entende que o atual comandante do América, do México, é um nome interessante para o cargo

O Internacional trabalha com algumas possibilidades para o cargo deixado por Eduardo Coudet, e o brasileiro André Jardine é um nome que agrada ao departamento de futebol do clube, como soube a GOAL.

Atualmente no América, do México, e com o contrato recentemente renovado, o técnico não descarta uma volta ao Brasil. No entanto, o retorno é improvável pela moral que tem no futebol mexicano.

O Colorado vive um momento delicado na temporada e está à procura de um substituto para Eduardo Coudet, que foi demitido na noite desta quarta-feira (10), após a derrota para o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

