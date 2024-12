Ingressos para a Copa Intercontinental 2024: como comprar, quanto custa, preço da passagem para Doha, hotel e mais

Venda de ingressos para a estreia dos Glorioso é liberada para torcedores; veja

A venda de ingressos para os jogos do Botafogo na Copa Intercontinental 2024, que será realizada neste mês, no Qatar, está disponível para os torcedores. O Alvinegro, campeão da Libertadores, representará a América do Sul no torneio, que reúne os campeões de todos os continentes. A estreia do Botafogo será contra o Pachuca, do México, no dia 11 de dezembro.

Além do ingresso para o jogo de estreia, os torcedores alvinegros têm a oportunidade de adquirir ingressos para as partidas da semifinal e final, através de uma categoria especial (CST). Essa opção permite o cancelamento e reembolso do bilhete caso o Botafogo não avance no torneio. A semifinal ocorrerá no dia 14 de dezembro, contra o Al Ahly, do Egito, e a final será disputada no dia 18 de dezembro, com a presença garantida do Real Madrid.