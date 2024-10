Hugo Souza joga a semifinal Corinthians x Flamengo pela Copa do Brasil? Qual o valor da multa pelo goleiro?

Goleiro de 25 anos pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Corinthians até dezembro deste ano

O Corinthians contará com Hugo Souza no gol para o confronto contra o Flamengo nesta quarta-feira (02), no Maracanã, peo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No último encontro entre as equipes, em setembro, válido pelo Campeonato Brasileiro, o clube paulista precisou desembolsar R$ 500 mil para garantir a participação do goleiro, que pertence ao time carioca.

O empréstimo de Hugo Souza ao Timão, válido até o fim do ano, já custou 200 mil euros (cerca de R$ 1,1 milhão) aos cofres do clube.

Desde sua chegada, Hugo disputou 20 partidas pelo Corinthians, sofrendo 18 gols. Contratado após as saídas dos goleiros Cássio e Carlos Miguel, o atleta vem se destacando não apenas em campo, mas também como uma liderança nos bastidores, sendo peça importante na reformulação do elenco.

Abaixo, a GOAL conta mais detalhes dessa questão contratual.