É hora de Andrew Robertson sair do Liverpool? Lateral virou ponto fraco do time de Arne Slot

O escocês já garantiu seu lugar entre os melhores defensores do clube, mas sua forma atual é motivo de grande preocupação

Jurgen Klopp nunca gostou da implicação de que Andy Robertson e Kostas Tsimikas estavam em uma "batalha" por um lugar na equipe do Liverpool. "Não há batalha", afirmou o ex-treinador do Liverpool em 2021, ao falar com repórteres. "É sobre quem está em boa forma, quem está jogando bem."

"Temos dois laterais esquerdos realmente bons, e sempre foi essa a ideia, pois é uma posição muito especial. É claramente muito melhor quando você tem opções de qualidade. Mas não há nada de errado em dizer que a 'batalha' é uma palavra inadequada para isso."

De certa forma, Klopp estava certo, pois realmente não se tratava de uma "batalha". Robertson era o titular indiscutível do Liverpool, enquanto Tsimikas era apenas um substituto competente.

No entanto, as coisas mudaram. Pela primeira vez, provavelmente desde a chegada de Tsimikas a Anfield, há quatro anos, Robertson enfrenta uma séria disputa para manter sua posição como lateral esquerdo titular dos Reds.