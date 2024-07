O handebol do Brasil já ganhou medalha nas Olimpíadas? Quais os melhores resultados?

Seleção feminina disputa as Olimpíadas de Paris entre julho e agosto; confira as melhores classificações brasileiras

O Brasil está a todo vapor para a disputa das Olimpíadas de Paris de 2024, e o handebol, como de costume em todas as edições, é um dos esportes mais aguardados pelos apreciadores do torneio.

Na busca por uma medalha, a seleção brasileira feminina terá grandes desafios pela frente na fase de grupos. A equipe ficou encarregada de estrear no mesmo dia da largada da delegação geral do Brasil nos jogos, e venceu a forte equipe da Espanha por 29 a 18, chegando com o pé direito. Já a seleção masculina ficou de fora da disputa dos Jogos Olímpicos após o terceiro lugar em seu grupo no Pré-Olímpico, em março deste ano.

Para esta edição, o Brasil busca sua primeira medalha na história do handebol nas Olimpíadas. Mesmo as seleções masculina e feminina disputando a modalidade, respectivamente, desde 1992 e 2000, o país ainda não conseguiu chegar no pódio da competição, e apostará todas as fichas para chegar o mais longe possível em 2024.

Confira, abaixo, os melhores desempenhos da seleção brasileira em ambas modalidades e quais foram as campanhas dos times ao longo dos anos.

