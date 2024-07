Granit Xhaka é tudo o que falta na Inglaterra: como o capitão da Suíça mantém temporada espetacular após sucesso com Bayer Leverkusen

Vindo de uma temporada épica no futebol alemão, meio-campista de 31 anos buscar fazer história também com a seleção de seu país

A derrota de 3 a 0 da Suíça para a Itália na Euro 2020 incomoda Granit Xhaka há muito tempo. Ele sentiu que sua equipe não apareceu para aquele jogo da fase de grupos em Roma. No entanto, no último fim de semana, a história foi diferente. A Suíça não apenas entrou em campo no Estádio Olímpico de Berlim, mas fez dele seu playground privado, eliminando os atuais campeões da Euro com uma dominante vitória por 2 a 0.

"Eu nunca vi a Azzurra em tanta dificuldade no campo como contra nós", entusiasmou-se Xhaka após o jogo - e com razão. "Nós vencemos antes mesmo de entrar em campo, assim como eles fizeram conosco há três anos. Eles estavam com medo."

Fica a dúvida se a Inglaterra estará se sentindo um pouco temerosa neste momento, porque, apesar de ter sofrido uma pequena lesão no adutor contra a Itália, Xhaka deve ser titular no confronto das quartas de final em Düsseldorf. Isso significa que há uma chance muito real de que um jogador em sua melhor forma ofereça outra aula magistral no meio-campo.