Do São Paulo ao Shanghai Port, passando pelo Chelsea e pela seleção, conheça os marcos da trajetória do meia brasileiro

Oscar está prestes a voltar ao futebol brasileiro, tento seu nome ligado a um retorno ao São Paulo, onde iniciou sua carreira. Após se destacar no Internacional, conquistando títulos como a Recopa Sul-Americana, o meia viveu sua melhor fase no futebol brasileiro, o que o levou a ser contratado pelo Chelsea. Entre 2012 e 2017, no clube inglês, ele conquistou importantes títulos, como a Premier League, a Copa da Liga Inglesa e a Europa League.

Oscar também foi um dos principais nomes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, torneio no qual ficou marcado pelo seu gol solitário na histórica derrota de 7 a 1 para a Alemanha. Ao término de sua passagem pelo Chelsea, em 2017, transferiu-se para o futebol chinês, onde defendeu o Shanghai Port até o final de 2024.

Mais artigos abaixo

A seguir, a GOAL detalha a contagem de gols de Oscar em sua carreira, destacando suas contribuições para cada clube.