Goleiro do Braga, de Portugal, é oferecido ao Corinthians

Brasileiro de 32 anos foi sugerido à diretoria corintiana para a próxima janela de transferências

O goleiro Matheus Magalhães foi oferecido ao Corinthians no mercado da bola, como soube a GOAL. O jogador de 32 anos defende o Braga, de Portugal, desde 2014 e poderia voltar ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências.

Ainda não foi tomada uma decisão sobre o futuro do jogador — o presidente Augusto Melo, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico António Oliveira avaliam a possibilidade de avanço na busca pelo atleta. No entanto, são cautelosos e só vão avançar em caso de unanimidade.

O clube ainda avalia outros nomes, como Santos, do Fortaleza, Cleiton, do Red Bull Bragantino, e Jordi, do Novorizontino. A diretoria entende a necessidade de buscar um atleta experiente para a posição — Cássio deixou o Parque São Jorge, e Carlos Miguel deve se transferir para o futebol inglês.

