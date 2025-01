A GOAL te deixa por dentro de tudo o que rolou na última semana no mundo do futebol

Bem-vindo ao GOAL Cultura e Chuteiras, onde a GOAL analisa as últimas novidades do mundo do futebol – do sublime ao ridículo, do belo ao horroroso, do que está em alta ao que definitivamente não está.

O ano novo já começou com tudo e há muito para acompanhar, incluindo o novo visual retrô de Jude Bellingham, o possível retorno de uma cobiçada adidas Predator e a volta do "Moyesiah" ao Goodison Park.

Abaixo, a GOAL te deixa por dentro de tudo...