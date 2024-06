Gabigol vai ouvir propostas para sair do Flamengo; Cruzeiro e Palmeiras firmes na briga pelo atacante

Atacante entende que o time carioca não tem interesse em renovar o contrato apesar de novo oferta

Gabigol e Flamengo estão mais longe de um acordo para a renovação de contrato do atacante, que termina em dezembro deste ano. Diante do cenário, o estafe do atleta decidiu que vai ouvir propostas a partir de julho, quando o camisa 99 já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Segundo sabe a GOAL, Cruzeiro e Palmeiras são os times dispostos a negociarem pelo jogador nesta janela de transferências.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, revelou em entrevista ao podcast Fala, João, do narrador João Guilherme, que fez uma nova oferta de renovação pelo atacante. A duração do novo contrato seria de mais um ano, o que não agradou ao atleta. Gabigol se sente desvalorizado no time carioca. A oferta por mais um ano soou como um descanso para o estafe do jogador.