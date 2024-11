Fracasso de Lionel Messi e Inter Miami na MLS é uma tragédia previsível

Apesar de quebrar o recorde de pontos em uma temporada, o time all-star de Tata Martino perdeu para o Atlanta United

Ao final da derrota deste sábado (9) para o Atlanta United, foi Luis Suárez quem resumiu o sentimento ao redor do Inter Miami. Lá estava ele, o grande atacante uruguaio de 37 anos, ofegante a cada passo, esticando cada último músculo para cada passe enquanto desperdiçava as chances que normalmente aproveitaria. Ao final do jogo, Suárez estava curvado. Ele parecia velho, exausto e fora de sua profundidade.

MLS, uma liga que havia se tornado seu playground por boa parte da temporada, de repente era demais - muito rápida, muito atlética.

E ele não foi o único de rosa a ficar abalado quando o Miami foi eliminado na primeira rodada dos play-offs no que já foi chamado de a maior surpresa da história da MLS. Mas como isso aconteceu? Bem, o Atlanta é a definição de um time que foi montado para o sucesso. O Inter, por outro lado, depende em grande parte de quatro superestrelas envelhecidas, complementadas por um punhado de jovens jogadores altamente cotados. Eles não são um time coeso.

Sim, a equipe passou pela temporada regular, vencendo a Supporters' Shield enquanto estabelecia um novo recorde de pontos em uma única temporada da MLS (74) no processo. Mas quando chegou a hora decisiva, nos jogos em que é preciso dar o máximo, e esvaziar os tanques, o time parecia velho, desconectado e mal construído.

Ter os amigos de Lionel Messi chegando a South Beach proporciona alguns momentos encantadores - e não há dúvida de que o projeto de David Beckham teve um impacto positivo em todas as maneiras mensuráveis para a MLS. Mas na versão real desta liga - algo frenético, caótico, desordenado que sempre foi - um elenco imperfeito foi finalmente exposto.