Fora dos planos de Milito, Mauricio Lemos pode trocar Atlético-MG por São Paulo

Zagueiro uruguaio de 28 anos tem contrato até dezembro de 2028 na Cidade do Galo e é visto como potencial substituto de Diego Costa

Fora dos planos de Gabriel Milito, Mauricio Lemos pode deixar o Atlético-MG para defender as cores do São Paulo. O zagueiro conversa sobre a ida ao Morumbis no mercado da bola, como soube a GOAL. A informação sobre o interesse foi inicialmente divulgada pelos jornalistas Guilherme Frossard e Gabriel Sá.

A diretoria do Galo já foi procurada pelo Tricolor paulista para conversar sobre a mudança nesta janela de transferências, e o zagueiro estrangeiro também está disposto a conversar sobre as tratativas.

Os moldes da negociação ainda são mantidos em sigilo. As partes não falam quais os valores envolvidos ou se o negócio será por empréstimo ou em definitivo. Entretanto, o mais provável é que as conversas tenham um desfecho positivo.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!