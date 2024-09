Flamengo vê riscos por Anthony Martial e puxa o freio de mão nas conversas

Rubro-Negro avalia contratação do francês; entenda a situação

O Flamengo tinha conversas em andamento por Anthony Martial, ex-Manchester United, no intuito de fazer uma reposição emergencial após a lesão do atacante Pedro. No entanto, segundo soube a GOAL, a diretoria puxou o freio de mão e até o momento não apresentou uma oferta oficial ao jogador.

Ainda segundo soube a reportagem, o Flamengo entende que é uma operação de muitos riscos. Primeiro, a parte financeira exige. O jogador, mesmo livre no mercado, tem um custo elevado e não sairia por menos de R$ 2 milhões por mês.

Outro fator é a questão física. A última partida de Martial foi no dia 9 de dezembro, ou seja, o atleta está num longo período de inatividade. O histórico de lesões também preocupada a diretoria rubro-negra.