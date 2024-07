Flamengo aproveita momento conturbado e abre negociações para repatriar Lucas Paquetá

Ideia inicial é tentar um empréstimo junto ao West Ham

O Flamengo abriu negociações para contratar Lucas Paquetá. A informação foi trazida inicialmente pelo “GE” e confirmada pela GOAL. O clube rubro-negro, inicialmente, tenta um empréstimo junto ao West Ham.

As conversas estão sendo conduzidas por Marcos Braz, que teve o aval do jogador para a tentativa. Segundo soube a GOAL, Lucas Paquetá entende que retornar ao Flamengo neste momento pode ser positivo. O meio-campista ainda conta com o carinho do técnico Tite, com quem tem ótima relação.