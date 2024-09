Os finalistas ao Troféu Yashin na Bola de Ouro 2024, que premia o melhor goleiro do mundo

Sem Ederson e Alisson entre os candidatos, France Football anunciou os finalistas do prêmio

A lista dos finalistas ao Troféu Yashin, prêmio que reconhece o melhor goleiro do mundo, foi divulgada e trouxe uma surpresa: pela primeira vez, nenhum brasileiro está entre os 10 melhores. Alisson e Ederson ficaram de fora da disputa.

Nesta edição, o destaque vai para o argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa e da seleção argentina, vencedor do prêmio em 2023, que retorna como um dos finalistas após conquistar a Copa América. O francês Mike Maignan, goleiro do Milan e destaque da Eurocopa, também figura entre os principais candidatos. A lista, no entanto, traz surpresas, como o sul-africano Ronwen Williams, campeão da Liga Africana com o Mamelodi Sundowns. Além dele, o ucraniano Andriy Lunin, campeão da Champions League pelo Real Madrid, entra na disputa, enquanto Thibaut Courtois, que passou a maior parte da temporada lesionado, não está presente. O suíço Gregor Kobel, vice-campeão da Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund, completa a seleção dos finalistas.

Confira a lista completa dos candidatos ao Troféu Yashin da Bola de Ouro, que será entregue no dia 28 de outubro, em Paris.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!