Finalíssima 2025: quando serão os jogos entre as campeãs Argentina e Espanha?

Recém-vencedoras da Copa América e Eurocopa, seleções farão a próxima disputa intercontinental entre Conmebol e Uefa

Com Argentina e Espanha ficando com os títulos de 2024 da Copa América e Eurocopa, as atenções já se voltam para um novo grande embate: a Finalíssima 2025.

Disputada duas vezes entre o meio dos anos 80 e começo dos anos 90, o duelo foi resgatado pela Conmebol e Uefa em 2022. Ele envolve o vencedor dos dois torneios continentais e vale uma taça.

Atual campeã, a Albiceleste venceu a Itália na terceira e mais recente edição, há dois anos, por 3 a 0.

