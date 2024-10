Final da Copa do Mundo de Futsal 2024: quando é, classificados, onde assistir e mais da decisão

Rumo ao hexa mundial, Brasil já está na grande decisão e aguarda vencedor entre Argentina e França

Chegou a hora da bola rolar para a grande final da Copa do Mundo de futsal de 2024. Após derrotar a Ucrânia por 3 a 2 em um roteiro emocionante pela semifinal, o Brasil está em mais uma decisão, sonhando com a conquista do hexacampeonato do principal torneio do mundo nas quadras.

Enquanto aguarda o vencedor do duelo entre Argentina e França pela outra chave das semis, a seleção se prepara para, provavelmente, o que será o duelo mais desafiador da Copa. Dominante na fase de grupos e nas primeiras rodadas do mata-mata, a equipe marcou 38 gols e sofreu apenas cinco até então.

Quase tudo pronto. Quadra definida, dia e horário marcados e transmissões preparadas para apresentar o melhor do futsal a todo o Brasil. Sendo assim, confira, abaixo, onde assistir ao jogo, quando será e todos os detalhes da grande final.