Fica ou sai? Luís Suárez vive indefinição no Inter Miami, mas segue valioso como parceiro de Lionel Messi

O uruguaio certamente tem mais um ano de futebol pela frente, mas teria que fazer alguns sacrifícios para continuar em South Beach

A imagem marcante dos playoffs de 2024 do Inter Miami não será Lionel Messi levantando a MLS Cup. Não será um sorriso de Tata Martino ou abraços entre jogadores, comemorando em South Beach. Em vez disso, será a cena de um irado Luis Suárez empurrando o goleiro do Atlanta United, Brad Guzan, para dentro da rede após o gol de Messi na derrota do jogo 3 dos Herons, a maior surpresa da história da MLS.

Naquele momento, a cena foi meio engraçada – embora tenha gerado alguma reação previsível nas redes sociais. Mas foi emblemática da forma como a influência de Suárez neste time diminuiu ao longo da temporada de 2024.

O uruguaio foi produtivo durante a temporada regular, marcando 20 gols e se associando a Messi de maneira incrivelmente entrosada. Aqueles laços instintivos que haviam desvendado a LaLiga e a Champions League ainda estavam vivos. Claro, as pernas estavam mais velhas, mas a mente continuava afiada, as sinapses disparando como antes. Às vezes, era deslumbrante.

No entanto, quando os jogos começaram a valer, as falhas de Suárez foram expostas. Ele ainda pode ser um excelente artilheiro, instintivo na área e inteligente nos movimentos. Mas os playoffs da MLS, em apenas duas curtas semanas, expuseram os problemas que sempre foram temidos: Suárez está envelhecendo, e, nesta liga atlética, suas fraquezas podem ser exploradas.