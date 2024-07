Fica ou sai? O que Gabigol já disse sobre o seu futuro no Flamengo

Com vínculo somente até dezembro, atacante já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube

Sem acordo até o momento para renovar seu contrato com o Flamengo, Gabigol se tornou um alvo do Palmeiras e os rumores cresceram bastante com uma investida alviverde para sua contratação nesta janela.

No entanto, os clubes não chegaram a um denominador comum sobre a transferência imediata do jogador e as conversas esfriaram.

Com vínculo somente até dezembro deste ano com o time rubro-negro, o atacante voltou a ser relacionado depois de três jogos e se pronunciou sobre a situação.

