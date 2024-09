Fernando Seabra vê pressão maior e não deve ficar no Cruzeiro em 2025

Treinador vive momento de instabilidade na temporada, e a pressão sobre a permanência no cargo aumenta gradativamente com os resultados

A pressão sobre o trabalho de Fernando Seabra no Cruzeiro aumentou após a derrota por 1 a 0 para o time reserva do São Paulo, na noite desse domingo (15), pelo Campeonato Brasileiro. A saída do técnico é dada como certa ao fim da atual temporada, como soube a GOAL.

A diretoria pretende contratar um treinador mais experiente para o cargo a partir de 2025. O clube não confirma, mas avalia nomes como Renato Gaúcho, Cuca e Fernando Diniz, conforme apurado pela reportagem.

O Cruzeiro não pretende uma demissão imediata de Fernando Seabra — o técnico ainda terá oportunidade de mostrar bom trabalho na disputa da Sul-Americana e do próprio Brasileirão. Entretanto, a manutenção no cargo está praticamente descartada.

