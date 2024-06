Fausto Vera dá sinal positivo para saída e aguarda acordo entre Atlético-MG e Corinthians

Meio-campista aposta em transferência para o Galo para ter mais minutos em campo — ele fez apenas sete jogos como titular

Fausto Vera deu sinal positivo para o Atlético-MG no mercado da bola, como soube a GOAL. No entanto, aguarda um acordo do Galo com o Corinthians para definição sobre o futuro.

O meio-campista entende que a saída para a Cidade do Galo seria interessante para ter mais minutos em campo — na atual temporada, foram 22 partidas, sendo apenas sete como titular. No período, ficou no gramado por 759 minutos, com um gol marcado e uma assistência.

No Campeonato Brasileiro, ele já completou cinco jogos e pode fazer apenas mais um se for se transferir para outro clube do país. Atletas que disputarem sete partidas não podem defender outras equipes brasileiras.

