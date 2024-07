Fausto Vera no Atlético-MG: valores, tempo de contrato e bastidores

Volante de 24 anos já está em Belo Horizonte para assinar contrato com o Galo até dezembro de 2028

O Atlético-MG alinhou a contratação de Fausto Vera até 31 de dezembro de 2028. O meio-campista de 24 anos vai custar US$ 5 milhões (R$ 27,15 milhões na cotação atual) ao todo aos cofres do clube, como soube a GOAL. O valor será por 80% dos direitos econômicos do jogador.

O Galo desembolsa o montante para adquirir 70% dos direitos econômicos do Corinthians e 10% do Argentinos Juniors, da Argentina. O clube estrangeiro ainda vai manter 20% do volante no mercado da bola.

A divisão exata dos valores não é confirmada pelas partes, mas o Atlético-MG teve que pagar uma parcela da dívida do Corinthians com o Argentinos Juniors — os paulistas se comprometeram a pagar US$ 7 milhões (R$ 38 milhões na cotação atual) pela aquisição do atleta, em julho de 2022, mas não quitaram o valor integral.

