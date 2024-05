Fã de De Bruyne e Lucas Paquetá, joia do Cruzeiro estuda inglês e soma convocações na base

Natural de Conselheio Lafaeite, no interior de Minas Gerais, o meio-campista Felipe Morais se destaca nas divisões de base do clube celeste

O torcedor do Cruzeiro ainda não está familiarizado com o nome de Felipe Morais. Ainda aos 15 anos, o garoto atua como meia-atacante do time sub-17, marcou gol na estreia do Campeonato Mineiro da categoria e figurou na lista dos melhores jogadores da Copa do Brasil Sub-17.

Não bastasse o talento em campo, o jovem também se cuida fora das quatro linhas. Além da rotina de atividades na Toca da Raposa, ele treina fora do clube, faz trabalho de prevenção e estuda outro idioma — o inglês tornou-se o foco do garoto.

A chegada ao Cruzeiro aconteceu aos nove anos, ainda em 2017. Natural de Conselheiro Lafaiete, a quase cem quilômetros (100km) da capital, Belo Horizonte, Felipe Morais é uma das apostas do clube para o futuro. No entanto, ainda está guardado sob sete chaves, já que nem sequer assinou o primeiro contrato profissional, que só pode ser firmado após 16 anos completos — o que acontecerá em agosto deste ano.

