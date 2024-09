Executivo do Retrô celebra bom momento e vislumbra acesso no Campeonato Brasileiro

Francisco Sales foi contratado como diretor-executivo de futebol do Retrô e conduz equipe em trabalha na Série D do Brasileirão

Criado em 2016, o Retrô trabalha em busca do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O clube de Pernambuco conta com o executivo de futebol Francisco Sales para chegar à nova divisão do futebol brasileiro. Com a vitória por 4 a 1 sobre o Manaura EC nos pênaltis, nas oitavas de final da competição, a equipe se classificou para as quartas de final da divisão nacional.

O executivo de futebol do clube não esconde que a expectativa era chegar ao mata-mata e brigar pelo acesso à Série C. O dirigente falou sobre a situação em entrevista exclusiva à GOAL: "A expectativa era essa, porque a estrutura que o Retrô proporciona fora de campo e dentro de campo é muito boa. A estrutura de CT é a melhor do Nordeste, não tenho dúvida. Tudo isso faz com que o Retrô precise subir para a Série C".

"A gente tinha a expectativa de buscar esse acesso. Vamos fazer de tudo para que o Retrô suba para a Série C e, depois, consiga o acesso, porque o que o clube proporciona é nível de Série B no mínimo".

Para chegar à Série C, o Retrô precisa vencer o Brasiliense nas quartas de final. O time da capital federal venceu o Brasil de Pelotas nas oitavas do torneio nacional. Na entrevista exclusiva à GOAL, o executivo do clube pernambucano falou sobre as pretensões da equipe para a atual temporada e o futuro. Veja parte do bate-papo: