Ex-Flamengo, Rodrigo Muniz se valoriza no Fulham e desperta a atenção de grandes da Inglaterra

Atacante de 23 anos marcou dez gols na atual temporada e está na mira de clubes da Premier League; Chelsea e Tottenham fizeram consulta pelo jogador

Cria das divisões de base do Flamengo, Rodrigo Muniz se valorizou no Fulham, da Inglaterra, durante a última temporada europeia. Com dez gols em 33 partidas disputadas, chama a atenção de gigantes do país, como Chelsea e Tottenham. Ambos fizeram consulta sobre a situação do centroavante, como soube a GOAL.

Atualmente agenciado pela empresa CCA Base, da Inglaterra, Rodrigo Muniz ganhou notoriedade no futebol local. Nos últimos 16 jogos disputados pelo Fulham na temporada passada, o brasileiro marcou nove gols, todos pela Premier League. Ele ainda deu uma assistência no período.

Na reta final da temporada, passou a despertar o interesse de gigantes ingleses. Chelsea e Tottenham fizeram contato sobre a situação do atleta em Craven Cottage. Ambos avaliam a possibilidade de investimento no jogador.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!