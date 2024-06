Ex-Flamengo, atacante do Porto é sugerido ao Cruzeiro

Jogador de 23 anos defendeu as cores do Porto B na última temporada e foi artilheiro da equipe; valor pedido impede volta ao Brasil

O atacante Wendel Silva, que pertence ao Porto, de Portugal, foi oferecido ao Cruzeiro no mercado da bola, como soube a GOAL. As tratativas, no entanto, não avançaram por causa do valor exigido pelos portugueses para a liberação do atleta.

O clube lusitano pediu € 4 milhões (R$ 23 milhões na cotação atual) pela venda do atacante brasileiro nesta janela de transferências. O valor é considerado elevado para um jovem atleta que ainda não se despontou na Europa.

Wendel Silva foi revelado pelas divisões de base do Flamengo e, em 2020, se transferiu para o Leixões, de Portugal. No mesmo país, ele também jogou pelo Covilhã. Em julho de 2022, transferiu-se para o Porto.

