Everton cogita proposta por atacante do Atlético-MG

Alisson tem contrato na Cidade do Galo até 31 de dezembro de 2027 e multa rescisória de € 60 milhões para o exterior

O Everton, da Inglaterra, tem interesse na contratação de Alisson, atacante do Atlético-MG, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que uma oferta deve ser enviada nos próximos dias.

De acordo com fontes próximas ao atleta, uma proposta oficial já foi enviada ao clube mineiro. No entanto, um dos gestores atleticanos diz que ainda não há um documento sobre a mesa para a saída do jovem de 18 anos na atual janela de transferências.

O Galo aguarda uma posição do Everton, da Inglaterra, sobre o interesse em Alisson até 30 de agosto, quando a janela de transferências local se encerra. Uma negociação pode se iniciar até o início da próxima semana, a última do mercado da bola local.

