Estreia de Neymar no Santos: jogo, data, estádio e mais do reencontro do astro com a torcida do Peixe

Quase 12 anos depois, o craque voltará a jogar na Vila Belmiro - e já sabemos quando isso vai acontecer...

É oficial. Neymar voltará a jogar pelo Santos após 11 anos de carreira na Europa e, mais recentemente, na Arábia Saudita. Seu vínculo será válido até o final de junho de 2025, em decisão voltada a recuperar sua melhor forma após mais de um ano parado devido a lesões.

Na verdade, ainda nem mesmo o Santos anunciou oficialmente o retorno de sua revelação. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, e o próprio jogador anteciparam a boa nova aos milhões de torcedores do Peixe e fãs do craque espalhados pelo mundo. No entanto, sua apresentação oficial e sua estreia, ambas na Vila Belmiro, já têm tudo pronto para acontecer.

Preparado para usar a braçadeira de capitão, homenageando o Z, de Zito, no braço, e a camisa 10, herdada por Rei Pelé e outros grandes nomes santistas, Neymar terá sua reestreia já no início de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Abaixo, confira todas as informações sobre o jogo...