Os convocados do Equador para a Copa América: os jogadores chamados para a edição 2024

O melhor recorde do Equador no torneio foi o quarto lugar, duas vezes; veja os convocados

A seleção equatoriana anunciou a lista de 26 jogadores convocados para a disputa da Copa América 2024, nos Estados Unidos. Entre os jogadores do futebol brasileiro, foram convocados o zagueiro Félix Torres, do Corinthians; o meio-campista Alan Franco, do Atlético-MG; o atacante Enner Valencia, do Internacional; o meia José Cifuentes, do Cruzeiro; e o lateral Hurtado, do Bragantino.

O Equador tentará deixar uma impressão duradoura na Copa América de 2024, já que fará sua 30ª participação no torneio. Campeão da Copa Asiática de Seleções com o Qatar, Felix Sanchez Bas foi nomeado técnico de La Tri em março de 2023. O treinador espanhol carrega um recorde de três vitórias, dois empates e uma derrota nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 até agora.

A GOAL destaca os convocados da seleção equatoriana.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!