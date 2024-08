Endrick e a viagem no tempo que criou o meme do Bobby Charlton: o que há de bom e ruim nas falas do atacante do Real Madrid

Uma fala inusitada acendeu um maremoto de memes, piadas e ironias

Parte de ser um bom jogador de futebol é saber ditar o ritmo do jogo: aceleração, pausa, e por aí vai. Ou seja, é preciso saber transitar bem pelo tempo. Mas Endrick ultrapassou todos os limites ao adentrar em outra esfera do conceito temporal. Você já deve ter visto algum dos muitos memes já disponíveis. E se não tiver visto, é só conferir os comentários nos posts de Instagram do novo jogador do Real Madrid. Rende boas risadas. Queira ou não, ele acabou gerando uma grande piada.

Perguntado sobre quais eram seus jogadores de futebol preferidos, Endrick chocou o mundo ao dizer Bobby Charlton. Aconteceu mais de uma vez. E, assim, não é que o inglês não tenha sido um grande craque – é praticamente o maior nome da história do Manchester United e seleção inglesa. Mas parou de jogar em 1975, quando Endrick nem sonhava em nascer: a joia revelada pelo Palmeiras veio ao mundo apenas em 2006 – 31 anos depois.

As declarações de Endrick viraram piada na internet, com usuários criando memes em que as respostas do atacante são as mais nostálgicas e exageradas possíveis. O assunto também pautou gente conhecida. O ex-jogador e atual apresentador Neto, o Craque Neto, ironizou a situação e foi no cerne de toda a questão: “não sabe nem quem é Bobby, nem Charlton, você acha que é marca de cigarro. Quer fazer média?”, bradou no programa Os Donos da Bola, da Band.

