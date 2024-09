Endrick no Real Madrid é o oposto de Vitor Roque em um Barcelona atrapalhado

Time merengue tem um diamante bruto nas mãos e deve lapidar sem pressa, se baseando em suas próprias boas experiências

Não é novidade para o Real Madrid, nos últimos anos, contar com um jogador extremamente jovem e talentoso. É difícil encontrar o ponto de partida dessa política de contratações, mas é possível considerar Vinícius Júnior como o modelo: o negócio com o Flamengo foi concretizado em meados de 2017, mas só em julho de 2018, depois de ter completado 18 anos, ele chegou ao clube.

Antes de Vinícius, houve Fede Valverde, mas sua passagem pelo Castilla e um ano no Deportivo La Coruña diminuem os "pontos" para essa consideração. O Real Madrid repetiu a fórmula com Rodrygo, Eduardo Camavinga, Arda Güler e também com Reinier, embora este último não tenha tido sucesso e já tenha sido emprestado sucessivamente.

Endrick é a versão 2024 dessa história, e o caminho é semelhante ao de Vini: um sucesso nas categorias de base do futebol brasileiro, uma contratação milionária que só esperou a maioridade para voar rumo à Europa. E o método é baseado na paciência, com exemplos suficientes para não tomar decisões precipitadas, pois grandes jogadores, mais cedo ou mais tarde, mostram seu valor.

