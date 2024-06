Endrick no Palmeiras foi apenas um ótimo trailer: a realidade cruel do futebol brasileiro

Para ver um craque surgindo e atuando no Brasil, nos resta entregar o protagonismo a adolescentes e torcer para que o trailer seja o melhor possível

Tem sempre um “até logo” ou um “eu vou, mas volto” quando um jovem destaque deixa o Brasil rumo ao futebol europeu. A diferença é que na despedida entre palmeirenses e Endrick, no empate sem gols contra o San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, quem escreveu o recado foram os torcedores, em homenagem antes de a bola rolar, e quem chorou de emoção foi o jogador.

Agora, o mais badalado candidato a grande craque do futebol brasileiro inicia sua preparação visando a Copa América, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos. Poucos dias após o término da competição, Endrick completa 18 anos e fica definitivamente liberado para se apresentar como jogador do Real Madrid.

A expectativa sobre o futuro da joia palmeirense é tão alta quanto desleal – como acontece com boa parte das expectativas. Situação normal no circo do esporte mais popular do mundo. Já estamos acostumados a este roteiro, assim como também não é mais novidade, infelizmente, vermos jovens tão brilhantes saindo cada vez mais cedo para viverem os principais anos de suas trajetórias na Europa.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!