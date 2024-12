Eliesse Ben Seghir: lateral esquerdo marroquino é o novo príncipe de Monaco na mira do Barcelona

O jovem tem se destacado no Stade Louis II durante a temporada 2024/25 e pode conquistar a transferência dos sonhos se mantiver esse desempenho

Poucos clubes no futebol mundial têm um histórico tão impressionante com jovens talentos quanto o Monaco. Lendas francesas como Thierry Henry, Emmanuel Petit, Lilian Thuram e David Trezeguet passaram pelas categorias de base no Stade Louis II. Mais recentemente, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni e Benoît Badiashile seguiram o mesmo caminho.

Agora, Eliesse Ben Seghir parece ser o próximo grande nome a surgir do Monaco. Descrito como "destemido" pelo ex-diretor esportivo do clube, Paul Mitchell, o jovem de 19 anos já se tornou peça fundamental na equipe principal.

Rumores apontam até para o interesse do Barcelona em Ben Seghir, que tem como ídolos dois dos maiores talentos que já passaram pelo clube catalão. "Neymar é meu exemplo. Eu amo a liberdade e o estilo de jogo dele", afirmou o adolescente em entrevista ao Onze Mondial. "Todos os jovens jogadores se inspiram nele. E, claro, há também [Lionel] Messi, cuja capacidade de driblar um time inteiro é inacreditável."

Se continuar nessa trajetória, Ben Seghir pode ter a chance de seguir os passos de seus ídolos no Camp Nou. Mas o que exatamente faz do jovem do Monaco uma promessa tão empolgante? A GOAL está aqui para te contar tudo o que você precisa saber...