Dor, orgulho e esperança: o sabor da prata para a seleção brasileira feminina nas Olimpíadas de Paris

Mesmo jogando mais que as norte-americanas, Brasil não conseguiu aproveitar chances e perdeu na final olímpica

Era difícil. Contra os Estados Unidos, sempre é. Mas havia motivos para acreditar que, desta vez, a seleção brasileira feminina conseguiria a sua tão sonhada revanche e a sua ainda mais sonhada medalha de ouro. A equipe treinada por Arthur Elias havia, afinal de contas, eliminado França e a Espanha nestas Olimpíadas. E fez isso sem depender exclusivamente de Marta. Mas não deu.

Quando há sonho e expectativa, uma medalha de prata nunca é saborosa logo de cara: vem logo depois de uma derrota, afinal de contas. Contra os Estados Unidos, o Brasil jogou muito bem no primeiro tempo e chegou a colocar as norte-americanas nas cordas – tivemos mais a bola e criamos mais chances. Faltou capricho na finalização, faltou um pouco de sorte em meio à grande exibição da goleira Alyssa Naeher. Mallory Swanson, no segundo tempo, fez o único gol da partida.

