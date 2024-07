Do que a seleção brasileira feminina precisa para avançar às quartas de final do futebol das Olimpíadas de Paris?

Brasil, liderado por Marta, enfrenta a Espanha, atual campeã mundial, na última rodada da fase de grupos; veja os cenários de classificação

A seleção brasileira feminina de futebol está prestes a selar seu destino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nesta quarta-feira (31), às 12h (horário de Brasília), no Stade de Bordeaux, o Brasil enfrentará a poderosa equipe da Espanha, atual campeã da Copa do Mundo feminina e uma das grandes favoritas ao ouro.

Após uma vitória na estreia e uma derrota dolorosa para o Japão, as brasileiras buscam garantir a classificação para as quartas de final. Confira, com a GOAL, o que as meninas do Brasil precisam fazer para continuar na disputa pelo pódio e permanecer sonhando com o inédito ouro olímpico.

