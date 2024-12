Disputa da Copa Intercontinental está em curso e substitui o formato do Mundial - mas quais as diferenças entre eles?

O Botafogo está prestes a começar sua participação na Copa Intercontinental, torneio que herdou o formato anual do Mundial de Clubes.

Por conta disso, é natural que várias dúvidas acerca do novo torneio surjam, principalmente com relação às diferenças a este outro, que passará a ser realizado em um novo modelo - a cada quatro anos e com 32 equipes.

No entanto, fique tranquilo, porque a GOAL está aqui para esclarecer tudo para você...